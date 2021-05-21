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Илон Маск в шутку назвал себя инопланетянином

Один из участников марафона "Новое Знание" попросил главу Tesla и SpaceX подтвердить, что он прибыл из будущего

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил шуткой на просьбу одного из участников проходящего в пятницу в Москве просветительского марафона "Новое Знание" подтвердить чем-либо, что он прибыл из будущего.

Ранее в одном из интервью Маск заявил, что является пришельцем из будущего.

"А разве это не очевидно? (смеется) Я шучу иногда. Мне говорят: "А вы инопланетянин?". Ну, конечно, инопланетянин. Само собой разумеется. Видите, я же работаю с технологиями", - сказал Маск.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание".

Теги
Маск, Илон
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