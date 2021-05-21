Из Северной Осетии 230 студентов отправятся на производственную практику в Норильск

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 мая. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) в количестве 230 человек отправятся на практику в промышленную зону Норильска. Как сообщил в пятницу ТАСС заведующий кафедрой горного дела ГМИ Олег Габараев, это самая большая группа вуза за последние годы.

"Ребята в количестве 230 человек четыре месяца будут работать на передовых предприятиях "Норникеля" по выбранным профессиям. На практику направили студентов горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов. Это самая большая группа, отправляемая вузом за последние годы", - сказал Габараев.

Во время практики студентам будут предоставлены оплачиваемые рабочие места, им обеспечено бесплатное проживание, проезд и бесплатное одноразовое питание.

Первая группа студентов улетела в пятницу.

Кроме того, с сентября студенты вуза будут направлены на практику в российскую горно-металлургическую компанию "Норникель". Они смогут совмещать производственную деятельность с прохождением практики с последующим трудоустройством. Во время практики им будет также выплачиваться стипендия.

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - один из ведущих технических вузов в РФ. В настоящее время в вузе обучаются более 5 тыс. студентов по 21 направлению на 12 факультетах: горно-геологическом, металлургическом, электромеханическом, архитектурно-строительном, электронной техники и других. Из числа преподавателей 76 являются заслуженными работниками России и Северной Осетии.