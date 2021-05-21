Песков считает блестящей задумкой воссоздание общества "Знание"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что идея воссоздать общество "Знание", трансформировав эту платформу "во что-то действительно современное и эффективное", является блестящей задумкой. По его мнению, организаторы просветительского марафона "Новое Знание" эффективно и успешно эту идею реализуют.

Как напомнил представитель Кремля, в 1990-е годы занимавшееся просветительской деятельностью всесоюзное общество "Знание" угасло, и Россия потеряла "очень важную составляющую в плане популяризации знаний". "И то, что сейчас, позже, это было воссоздано, и сейчас это трансформируется во что-то действительно современное и эффективное - это совершенно блестящая задумка, - сказал он журналистам на полях марафона. - Кстати, задумка президента [РФ Владимира] Путина".

Песков также поздравил организаторов марафона, которые, по его словам, "очень эффективно и очень успешно эту задумку реализуют".

Говоря о просветительском опыте СССР, пресс-секретарь главы государства заметил, что в советское время было "очень много всего полезного, мудрого и эффективного, инновационного". "Мы все время об этом забываем", - считает он.

Песков также обратился к истории формирования всесоюзного общества "Знание". "Вы представьте себе: в 1947 году, когда страна в руинах [после войны], создать такое общество, которое стало популяризировать знания. Очевидно, что в разрушенной стране, которая только что потеряла 30 млн человек, тяга к знаниям не очень [велика]. Это понятно. И вот представьте себе: в стране сделать это драйвом, сделать это модным. И страна восстановилась, она восстала из пепла", - напомнил пресс-секретарь президента.

О марафоне

Марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента РФ Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту инициативу.