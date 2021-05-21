На Кубани восстановили скоростное пассажирское морское сообщение между курортами

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Скоростное морское пассажирское сообщение восстановили на Кубани в пятницу между Новороссийском, Геленджиком и Сочи, запустив скоростной катамаран "Грифон".

"Сегодня знаковое историческое событие - возрождается то, что было утеряно: более 10 лет не было транспортного морского скоростного сообщения между городом-героем Новороссийском, городом-курортом Геленджиком и городом-курортом Сочи. Я уверен, что этот маршрут будет пользоваться спросом", - сообщил в пятницу в ходе церемонии запуска на линию судна мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Генеральный директор ООО "Водоход экспресс" Михаил Антошин отметил, что восстановление скоростного пассажирского сообщения призвано положительно отразиться на популярности курортов среди туристов. "Мы восстанавливаем пассажирскую перевозку скоростную между городами Новороссийск, Геленджик, Сочи, наши теплоходы будут курсировать два раза в день навстречу друг-другу, через три недели добавится второй теплоход скоростной - "Комета". Теплоходы наши обеспечены всей транспортной безопасностью пассажиров, всем, что нужно для того, чтобы добраться между комфортными городами", - сказал он во время церемонии.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.