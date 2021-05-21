Песков обещал передать Путину просьбу молодого человека лично вручить орден его маме

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал передать президенту России Владимиру Путину просьбу одного из участников форума "Новое Знание" о личном награждении российским лидером матери молодого человека орденом "Материнская слава".

Молодой человек рассказал, что он из многодетной семьи, у него пять младших братьев и две сестры, и в этом году его матери будет вручена соответствующая награда. "Браво. Вы знаете, что мы с вами живем в стране, которая имеет огромную демографическую проблему, - сказал Песков. - Любая семья, вот такая как ваша, - это гордость нашей страны. Мы обязательно передадим президенту. Вы знаете, что, к сожалению, продолжают действовать какие-то ковидные ограничения. Но так или иначе, у нас будет день семьи. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы".

День матери - международный праздник в честь матерей. В разных странах этот праздник отмечают в разные даты. В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, в нашей стране праздник был учрежден в 1998 году.