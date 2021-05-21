Песков не исключил, что среди участников марафона "Новое Знание" есть будущие министры

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что все участники просветительского марафона "Новое Знание" - ребята "с горящими глазами", умные, серьезные, но при этом с чувством юмора. По его оценке, среди них есть будущие государственные деятели, в том числе министры.

Так представитель Кремля ответил в пятницу журналистам на вопросы, заданные ему на полях марафона. Представителей прессы интересовало, заметил ли Песков в зале тех, кто напомнил ему самого себя в молодом возрасте и мог бы сделать карьеру пресс-секретаря президента, а также что он мог бы посоветовать участникам мероприятия.

"Да я в принципе себя практически одногодкой считаю со всеми, кто был в зале, - пошутил в ответ Песков. - Ребята-то все с горящими глазами. Видно, что все с чувством юмора. Серьезные, умные". Представитель Кремля выразил уверенность, что "будут среди них и будущие министры, и будущие пресс-секретари, и будущие президенты".

Марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента РФ Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту инициативу.