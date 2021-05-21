Путин поручил регионам рассмотреть вопрос внедрения целевых моделей НСИ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил всем регионам страны рассмотреть вопрос внедрения целевых моделей Национальной социальной инициативы (НСИ) с учетом возможностей субъектов РФ и до 1 октября сообщить о результатах.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос внедрения целевых моделей с учетом возможностей субъектов Российской Федерации и о результатах проинформировать автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", - говорится в опубликованном на сайте президента перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета и АСИ, которое состоялось 15 апреля.

Срок исполнения - 1 октября 2021 текущего года. Ответственными за исполнение поручения являются высшие должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ.

Ранее АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы Национальной социальной инициативы (НСИ) и провело их пилотную апробацию в ряде регионов. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской областях и Башкирии.

Для пилотного проекта были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи: трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.