Избыточная смертность в мире в 2020 году превысила смертность от COVID-19

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Избыточная смертность в мире в 2020 году составила более 3 млн человек, что существенно выше имеющихся на настоящий момент статистических данных об 1,8 млн смертей вследствие заболевания COVID-19 в течение этого года. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в пятницу докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В докладе "Мировая статистика здравоохранения" подчеркивается, что "согласно предварительным оценкам, избыточная смертность в Американском регионе в 2020 году составила 1,34 - 1,46 млн, что примерно на 60% больше, чем 800 тыс. смертей, о которых поступили сообщения". В Европейском регионе избыточная смертность, по оценкам экспертов, достигла 1,11 - 1,21 млн человек, что в два раза больше сведений официальной статистики о 590 тыс. скончавшихся от COVID-19.

Поскольку из других регионов планеты поступили неполные сведения, эксперты, на основе "экстраполяции данных из Американского и Европейского регионов" сделали вывод, что избыточная смертность в мире, связанная с COVID-19, "превысила в 2020 году 3 млн", что "на 1,2 млн больше, чем 1,8 млн смертей", о которых известно, согласно имеющейся статистике. По словам авторов доклада, "необходим дальнейший сбор данных и статистическое моделирование" для уточнения этих оценок.

Эксперты констатировали также, что в 2020 году среди заразившихся коронавирусом было 48,7% мужчин и 51,3% женщин, то есть в гендерном отношении по уровню заболеваемости больших отличий не было. В то же время смертность среди мужчин (57,6% случаев) значительно превысила смертность среди женщин (42,4%).

Больше всего заразившихся за год было выявлено в возрастной группе 30-39 лет - 20% процентов всех случаев. При этом смертность была особенно высокой в возрастной группе 80 лет и старше, на которую пришлась треть всех летальных исходов от COVID-19 в 2020 году.

Согласно данным ВОЗ на 20 мая, в мире было выявлено 164 523 894 инфицированных и 3 412 032 умерших от коронавируса.