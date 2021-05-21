Аксенов: блокировка соцсетями страниц крымских СМИ создает почву для манипуляций мнением

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Блокировка социальными сетями по надуманным причинам аккаунтов крымских СМИ является почвой для манипуляций общественным мнением, питательной средой для фейков и провокаций, заявил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов, выступая перед госсоветом региона с годовым отчетом о деятельности совмина.

"К сожалению, мы видим, что социальные сети активно используются как оружие, как инструмент геополитики, для манипуляций сознанием людей и дезинформации, для дестабилизации ситуации и разжигания ненависти, для борьбы с инакомыслием. Наглядный пример - блокировка по надуманным причинам или вообще без объяснений каналов российских СМИ, в том числе ТРК "Крым". Та атмосфера тотального недоверия к любым словам и действиям власти, которую пытаются создавать в соцсетях заказчики подобного контента, на самом деле является идеальной почвой для манипуляций общественным мнением, питательной средой для фейков и провокаций", - сказал Аксенов.

Он отметил, что необходимо "противопоставить этому максимальную открытость власти, честность и доброжелательность в диалоге с гражданами, искреннее желание помочь каждому человеку". "Думаю, что в конечном счете все зависит от отношения конкретного чиновника к своему делу. По словам нашего президента, смысл и миссия государственной службы заключается в служении. Если чиновник именно с этой точки зрения подходит к решению поставленных перед ним задач, то многое сразу становится на свои места. И в работе с гражданами, и в работе с соцсетями, и во многом другом", - считает глава республики.

Аксенов предложил создавать отечественные информационные платформы. "В этой сфере должно быть максимальное импортозамещение, как в ОПК (оборонно-промышленном комплексе). Уверен, эта задача будет решена", - добавил Аксенов.

В мае 2020 года телекомпания "Крым 24" сообщила, что видеосервис корпорации Google без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. Видеосервис также удалил аккаунты информагентств Anna News и News Front. В МИД России назвали действия видеохостинга актом дискриминации в отношении русскоязычных медиаресурсов. Также посчитали возмутительным, что видеохостинг не дал никаких объяснений по поводу удаления аккаунта и не отвечает на запросы телеканала. Власти Крыма заявили о попытке надавить на российские СМИ и посчитали действия видеохостинга элементом цензуры.