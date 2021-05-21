В Сочи прогнозируют жару до 37 градусов

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Жара до 37 градусов ожидается в Сочи в пятницу. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Экстренное предупреждение о сильной жаре на территории Сочи на 21 мая. По данным специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в дневные и вечерние часы 21 мая ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет плюс 36 - плюс 37 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в связи с жарой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров, возгораниями и увеличением площадей ландшафтных пожаров, а также пожарами на сельхозугодьях и в лесополосах.

Также в пресс-службе напомнили о том, что в лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а разводить костры можно только на открытых участках, окружив место минерализованной полосой. Кроме того, в МЧС посоветовали носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, а также стараться чаще находиться в тени и не употреблять алкогольные напитки.