Кириенко сообщил, что 300 победителей конкурса "Лидеры России" получили новые назначения

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 300 человек из числа победителей трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России" получили новые должности и продвинулись по службе, среди них есть избранные губернаторы, мэры городов и заместители федеральных министров.

"Из 313 победителей трех сезонов [конкурса "Лидеры России"] у нас 300 человек получили продвижение по службе и новые назначения. Это не потому, что в результате победы в конкурсе, а это говорит о том, что отобраны люди в основном с действительно хорошим потенциалом", - сказал Кириенко в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам заявочной кампании четвертого конкурса "Лидеры России".

По его словам, в том числе из 300 победителей первых трех сезонов конкурса есть два избранных губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра.

"Мэр Якутска недавно избран - победитель "Лидеров России", в прошлом году мэр Нижнего Новгорода, города-миллионника, избран из числа победителей "Лидеров России". Осенью прошлого года впервые из победителей [конкурса] Мария Львова-Белова стала сенатором РФ", - отметил Кириенко, добавив, что многие победители конкурса также стали региональными министрами, ректорами вузов, главными врачами больниц, вице-президентами крупных корпораций и гендиректорами заводов.

Он напомнил, что лучшие из победителей "Лидеров России" получают возможность попасть в Высшую школу государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. "Это школа кадрового резерва президента, которую мы называем школой губернаторов. Неслучайно из ее выпускников сегодня 39 избранных губернаторов в регионах РФ. То есть уже половина губернаторов России выпускники этой школы. В том числе пять федеральных министров и целый ряд других руководителей", - подчеркнул первый замглавы администрации президента.

По его словам, сегодня "эта система кадрового резерва, кадрового отбора и возможности для самореализации людей, которую запустил президент нашей страны, работает и является последовательной системной кадровой политикой президента". "Для талантливых людей есть возможность реализовать себя. Это сейчас и по участникам видно из разных регионов. Независимо от того, где ты живешь, в большом городе или маленьком, вне зависимости от того, кто твои родители и какие возможности твоей семьи, а это зависит от твоего таланта, твоих способностей, от твоего трудолюбия и готовности не расслабиться после победы, а идти вперед", - заключил Кириенко.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.