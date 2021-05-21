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Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные одобренными ВОЗ препаратами

МАДРИД, 21 мая. /ТАСС/. Иностранные туристы, привитые от нового коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Испании Педро Санчес.

"С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации [препаратами], одобренными EMA или ВОЗ", - сказал премьер.

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