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Медведев указал на нехватку клиницистов в России

Зампредседателя Совета безопасности РФ отметил, что эта специальности появилась 20 лет назад

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Профессия врача-клинициста (то есть специалиста, который не только ведет практику, но и занимается научными исследованиями) появилась уже порядка 20 лет назад, однако в России все еще не хватает таких специалистов. Об этом заявил в пятницу зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

По его оценке, важным направлением работы в этой сфере должна быть подготовка клиницистов-фармакологов, которые могут оперативно провести диагностику и назначить лечение.

"Специальность эта введена уже достаточно давно, но специалистов в нашей стране все еще недостаточно. Уже 20 лет назад такая специальность появилась, но тем не менее специалистов немного", - отметил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Пандемия COVID-19
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