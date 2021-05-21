В Сарове открыли памятник академику Сахарову к 100-летию со дня его рождения

САРОВ /НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 21 мая. /ТАСС/. Памятник Андрею Сахарову открыли к 100-летию со дня рождения академика на проспекте Мира в исторической части Сарова Нижегородской области. Автор проекта скульптор Борис Сергеев изобразил ученого сидящим на постаменте, передает корреспондент ТАСС.

С инициативой создания монумента выступил Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ. Предложение подержали Российская академией наук, госкорпорация "Росатом" и руководство города. В пятницу на площади перед памятником прошло торжественное открытие. Местные жители, представители власти, руководство "Росатома" возложили цветы к памятнику.

"Уже вчера и сегодня в Сарове работает вся элита ядерного оружейного комплекса страны, но самое главное - проходят мероприятия, посвященные памяти великого человека. Огромное счастье, что в них вместе с нами участвуют его ученики и его соратники, те кто сначала 50-х годов вместе с ним решал принципиально важные задачи для обороноспособности нашей страны. Двадцать лет жизни Андрея Дмитриевича связаны с Саровом, с КБ-11, с объектом, как тогда модно было говорить <...> И вот это событие "сахаровской слойки" практически поставило точку в создании паритета, в создании оригинального и национального оружия нашей страны. Но этим далеко не исчерпывается, а лишь начинается большой список тех дел и вклада, который внес Андрей Дмитриевич, в первую очередь, в обороноспособность Советского Союза , нашей страны", - сказал на церемонии открытия памятника гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он отметил правозащитную деятельность Сахарова, его награждение Нобелевской премией мира. "Мы знаем, что Верховный совет лишил его всех государственных советских наград, Совет министров снял с него высокие звания, но на всех портерах госкорпорации, на всех наших символах Андрей Дмитриевич изображен с тремя золотыми заездами. Для нас он был, есть и будет трижды герой нашей страны", - добавил Лихачев.

Памятник расположен в городском сквере на проспекте Мира. Сквер находится в исторической части Сарова, вблизи библиотеки и объектов культуры, на одной из центральных магистралей в пешеходной и транспортной доступности для горожан. Бронзовая скульптура весом 2 тонны на гранитном постаменте и подиуме изготовлена на базе художественной мастерской "Комбинат скульптура". Автор памятника - санкт-петербургский скульптор Борис Сергеев. В финансировании проекта приняли участие ГК "Росатом", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", администрация Сарова.

"Нижний Новгород стал частью его жизни, а Фестиваль искусств имени Сахарова стал частью событийной повестки. Для нас, для горьковчан, Сахаров связан, в первую очередь, с Саровом и то, что мы находимся на земле, где он приходил к самым ярким открытиям, - это очень символично, по-настоящему глобально и правильно <...> Много бывает разговоров о различных поводах увековечения, но по поводу установки памятника в Сарове, я думаю, ни у кого не будет ни вопросов, ни сомнений", - сказал на церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Молодой Сахаров

Как рассказал журналистам скульптор Борис Сергеев, задачей было изобразить Сахарова молодым ученым, в то время, когда он трудился в Сарове. "Родилась идея сделать его сидящим в раздумье. Дальше пошла работа над эскизом, он был одобрен и с августа пошла работа над большой моделью <...> Мы старались делать живую лепку, чтобы это был живой человек, не совсем "зализанный" монумент, чтобы он задерживал около себя людей. Я думаю, что он раздумывает над "слойкой", - сказал Сергеев.

Президент РАН Александр Сергеев назвал Сахарова "подвижником веры в человеческий разум". "Зачастую [жизнь таких людей] обречена на драматические взаимодействия с окружающими, с властью и, порой, трагические разрывы с близкими людьми и коллегами. Такие люди живут в согласии со своей совестью и самое главное со своим разумом. Я бы сказал, что Андрей Дмитриевич был подвижником веры в человеческий разум", - сказал Сергеев.

Об академике

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах.

В июне 1948 года Сахаров был включен в специальную группу Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН) по разработке термоядерного (водородного) оружия во главе с Игорем Таммом. В феврале 1950 года вместе с группой Тамма был направлен на секретный объект - конструкторское бюро № 11 (известен как Арзамас-16; ныне Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская обл.). Работал в бюро до 1969 года, занимал должности заведующего лабораторией, начальника сектора, заместителя научного руководителя института. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.