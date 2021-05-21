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Мишустин поздравил режиссера Николая Досталя с 75-летием

Премьер отметил редкий талант народного артиста России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Николая Досталя с 75-летием, отметив редкий талант режиссера. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Замечательный режиссер и сценарист, человек редкого таланта и творческой энергии, вы вписали немало страниц в историю отечественного кинематографа. Ваши фильмы отличаются высочайшим мастерством и неповторимым творческим почерком", - говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что глубокие киноленты Николая Досталя стали исторической летописью, а также пожелал режиссеру успехов, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.

Николай Досталь - заслуженный деятель искусств России (1997), народный артист РФ (2008). В 1971 году окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1981 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров (выпускник мастерской Георгия Данелии). Досталь поставил такие фильмы и сериалы, как "Человек с аккордеоном", "Облако-рай", "Петя по дороге в Царствие Небесное", "Штрафбат", "Гражданин начальник", "Завещание Ленина", "Раскол" и другие.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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