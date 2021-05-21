Медведев: специалистов по инфекционным заболеваниям надо готовить заблаговременно

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Система медицинского образования РФ должна быть нацелена на заблаговременное обучение специалистов по лечению инфекционных заболеваний. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии СБ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев предложил обсудить вопрос о том, "как сделать более качественной и эффективной подготовку кадров в области диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний". "Эта тема актуальная: для борьбы с новой коронавирусной инфекцией государство экстренно привлекло специалистов, но далеко не все они обладали необходимыми знаниями и навыками, потому что все это делалось очень быстро, что называется, в пожарном порядке", - констатировал заместитель председателя Совбеза. Он уверен, что "в целом образовательная система должна быть нацелена на их заблаговременное обучение".

"Для решения этой задачи должна вестись межведомственная работа, одно из актуальных направлений - определить специальности, компетенции, необходимые для формирования национальной системы защиты от новых инфекций", - отметил Медведев. Он уточнил, что "речь идет о подготовке как специалистов-практиков, так и научно-педагогических работников и ученых". "Потребуется быстрая актуализация программ высшего дополнительного профессионального образования, такие программы нужно будет использовать в большинстве ведущих вузах страны, при этом подготовка специалистов должна способствовать быстрому внедрению новейших методов диагностики, профилактики, лечения инфекционных заболеваний", - указал Медведев.

На его взгляд, "серьезное внимание нужно будет также уделить медицинским микробиологам для лабораторий диагностики возбудителей инфекционных заболеваний". Зампред СБ напомнил, что в прошлом году была создана новая специальность - "медицинская микробиология", а также о том, что на заседании комиссии, которое прошло в декабре, он давал поручение "как можно скорее завершить разработку федерального государственного образовательного стандарта подготовки кадров по этой специальности". На нынешнем заседании Медведев рассчитывает заслушать доклад о том, что сделано по этому вопросу.