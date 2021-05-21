Маск выступил за усиление диалога между США и Россией

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддерживает усиление диалога между США и РФ. Об этом он заявил в пятницу, принимая участие в российском просветительском марафоне "Новое Знание".

"Господин [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков предложил мне это сделать, - сказал Маск, отвечая на вопрос, почему он решил принять участие в марафоне. - Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией".

Маск отметил, что восхищается российскими достижениями и достижениями Советского Союза в сфере ракетостроения. "Я считаю, что эта энергия сохранится в России в будущем. Хочу призвать людей, чтобы они боролись за то, чтобы будущее было лучше, чем прошлое, и чтобы они были оптимистичны", - сказал Маск.

Трехдневный марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.