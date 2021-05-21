Медведев: совместные исследования помогут решить проблему резистентности к антибиотикам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проведение совместных научных исследований поможет бороться с развивающейся устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам, а также повысить уровень биологической безопасности России в целом. Об этом заявил в пятницу зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Он отметил, что одним из важных направлений работы в этой сфере является "борьба с устойчивостью микробов, микроорганизмов к антибиотикам". "В декабре прошлого года я говорил о необходимости как можно быстрее сформировать совместный план научных исследований, скоординировать исследовательские повестки различных ведомств, - напомнил Медведев. - Решение этой задачи позволило бы снизить скорость распространения антимикробной резистентности и повысить уровень биологической безопасности нашей страны".

Замглавы Совбеза также попросил доложить о том, как идет работа по этому направлению.