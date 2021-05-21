Минобрнауки не получало данных о незаконных вырубках в Главном ботаническом саду

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России не получало информации от правоохранительных органов о незаконной вырубке деревьев в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-служба министерства.

14 мая источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие начало проверку по факту незаконной вырубки деревьев и кустарников в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН неустановленными лицами.

"В министерство не поступала информация от Следственного комитета РФ о проверке по факту вырубки деревьев в Главном ботаническом саду Российской академии наук", - сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Главный ботанический сад имени академика Николая Цицина (на севере Москвы) - крупнейший в Европе, располагает богатейшими коллекциями растений всех континентов и климатических зон мира. Основан в 1945 году, занимает площадь 331 га, фонды включают 18 тыс. наименований растений. Действует как научный центр по фундаментальным и прикладным исследованиям в области растениеводства.