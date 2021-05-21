В ВШЭ сообщили, что доля иностранных аспирантов в России выросла почти вдвое с 2014 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Доля иностранцев, обучающихся в РФ по программам аспирантуры, выросла с 2014 года более чем в два раза, составив в 2020 году 10,8%. Такие выводы содержатся в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), опубликованных в пятницу.

"Российская аспирантура становится все более интернациональной: за период 2014-2020 гг. численность иностранных аспирантов увеличилась с 5,5 тыс. до 9,5 тыс. человек, а их доля - с 4,6% до 10,8%. Во многом этому способствуют существующие квоты на обучение в аспирантуре с обеспечением государственного финансирования. Активный вклад в привлечение аспирантов из-за рубежа внесли университеты - участники программы "5-100", - говорится в результатах исследования.

При этом авторы работы отмечают, что увеличение числа иностранных аспирантов преимущественно происходит за счет роста численности абитуриентов из государств, не входящих в состав СНГ: плюс 27,9% за последний год.

В результате доля аспирантов из стран СНГ впервые за период наблюдений составила менее трети (30,5%). Самые крупные потоки иностранных аспирантов в 2020 году, по данным ВШЭ, - из Китая (2 204 человека) и Казахстана (1 194).

"В ряде ведущих зарубежных стран привлеченные иностранные аспиранты составляют существенную часть человеческого потенциала в сфере науки и технологий. Однако возможности вовлечения иностранных аспирантов в российскую науку невысоки из-за существующих миграционных барьеров трудоустройства зарубежных ученых", - заключили авторы работы.