Верховный суд признал экстремистским сетевое движение NS/WP

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Верховный суд России вынес решение о признании экстремистским сетевого движения NS/WP, удовлетворив соответствующее исковое заявление Генпрокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд признал движение NS/WP экстремистским", - сказал собеседник агентства. Это означает, что членам этой структуры теперь запрещено размещать от имени этой организации материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах, пользоваться банковскими счетами и переводами. Кроме того, руководители и участники движения могут быть привлечены к уголовной ответственности за членство в экстремистском объединении или руководство им. Демонстрация символики движения NS/WP после решения суда запрещена.

NS/WP - интернрт-объединение, участники которого разделяют неонацистские взгляды. В него входят жители разных городов России.