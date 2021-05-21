В Центральной России ожидаются кратковременное потепление и дожди

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Повышение температуры воздуха в среднем на 3-5 градусов, по данным синоптиков, ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 22-23 мая, но в понедельник станет прохладнее на 2-3 градуса. Так, во Владимирской, Костромской, Рязанской, Ярославской областях воздух прогреется до плюс 24-25 градусов, в Брянской, Смоленской, Тульской областях - до плюс 22 градусов, при этом пройдут дожди, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в пятницу.

До плюс 23-25 градусов, по данным региональных ЦГМС, ожидается 22-23 мая в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской областях. Небольшие и умеренные дожди наиболее вероятны до конца суток пятницы, в последующие двое суток прогнозируется переменная облачность, кратковременные осадки. "22 мая - переменная облачность, без осадков, днем - плюс 18-23 градуса. 23 мая будет переменная облачность, днем - плюс 20-25 градусов", - сообщили в гидрометцентре по Владимирской области.

В Костромском и Ярославском регионах 21 мая возможны грозы, местами пройдут ливни и град, ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Во Владимирской области в пятницу без осадков, но скорость ветра может усиливаться до 12-17 м/ с, отметили в местных ЦГМС.

Небольшие и умеренные дожди 22-23 мая также прогнозируются в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Температура воздуха в этих регионах днем в пятницу составляет около плюс 16-18 градусов, в субботу и воскресенье столбики термометров покажут плюс 20-22 градуса. "В субботу будет без осадков, ночь, правда, еще прохладно - плюс 3-8 градусов тепла, а днем уже - до плюс 22 градусов. Ветер юго-западный, но умеренный", - сказали в ЦГМС по Смоленской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 22 мая значительная часть территории ЦФО окажется в области повышенного атмосферного давления, будет преобладать погода без осадков. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы возможны 23 мая. Понижение температуры воздуха на 2-3 градуса ожидается в понедельник в большинстве регионов округа.