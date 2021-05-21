Моргенштерн будет лично присутствовать в суде по делу о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил о намерении лично присутствовать в Зюзинском суде Москвы, который будет рассматривать его административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах. Об этом ТАСС сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

"Мой доверитель намерен лично присутствовать на судебном заседании, поскольку во время процесса будут обозреваться все доказательства, в том числе видеоклипы, ставшие предметом административного дела, - сказал защитник. - Если дата будет назначена на то время, когда он будет в Москве, он обязательно будет присутствовать на заседании".

По словам юриста, Моргенштерн также готов прокомментировать свое административное дело и "рассказать о том, как рождались эти музыкальные шедевры". "Он хочет узнать реакцию суда на свои произведения, а также реакцию и мнение всех присутствующих слушателей, - отметил Жорин. - Это будет его первое выступление в стенах дворца правосудия".

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Зюзинского суда, дело рэпера поступило в суд, но решение о его распределении судье и назначении даты рассмотрения пока не принято.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для этого послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family. В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.