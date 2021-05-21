Генпрокуратура начала добиваться взысканий с чиновников за неоплату госконтрактов

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура добилась в судах первых выплат с чиновников, по чьей вине из-за несвоевременной оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов были произведены дополнительные выплаты из бюджета. Об этом сообщил на встрече с предпринимателями в Новосибирске генеральный прокурор России Игорь Краснов в ответ на жалобу представителя компании о задолженности перед компанией почти в 5 млн рублей за реставрацию объекта культурного наследия в Кыштовском районе Новосибирской области.

Генпрокурор России предупредил, что прокуратура уже подает регрессивные иски в суды к чиновникам, из-за действий которых несвоевременная оплата по госконтрактам привела к дополнительной нагрузке на бюджет. Речь идет о взыскании непосредственно с чиновников сумм, ранее выплаченных из бюджета в качестве неустойки за несвоевременную оплату предпринимателям по госконтрактам.

"Уже данные решения есть. Мы с этой проблемой боремся рублем чиновников, они свои деньги платят", - отметил Краснов.