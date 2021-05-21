Осужденная в США за отмывание средств россиянка Мира Тэрада вернулась в РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Гражданка России Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) вернулась в Россию после того, как отбыла срок в США за отмывание денег. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Тэрада вернулась в РФ после отбытия срока наказания и пребывания в депортационной тюрьме США, в которой ее продержали более четырех месяцев после отбытия приговора. Сейчас она, наконец, находится на территории России", - сказал он.

Ранее Мельников обращался с письмом к президенту США Джо Байдену в связи с незаконными действиями правоохранительных органов США в отношении гражданки России, а также к главе МИД РФ Сергею Лаврову для ускорения решения вопроса о ее депортации.

Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) родилась в 1988 году в Санкт-Петербурге, а позже переехала в США, где училась в университете в Вашингтоне. В Америке она вышла замуж. В ноябре 2015 года муж в ходе ссоры ранил ее из огнестрельного оружия, она провела неделю в больнице, и ей была проведена операция. В США ее обвинили в том, что в 2013-2016 годах она нарушила законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег. Ее задержали в Хельсинки и депортировали в Америку. Там она признала вину, подчеркнув, что находилась в момент совершения преступления под влиянием мужа. Ее бывший супруг Алет Тэрада был обвинен в организации контрабанды наркотиков в крупном размере, он экстрадирован в США из Петербурга.

Россиянка была приговорена американским судом к 46 месяцам тюрьмы. Срок заключения россиянки истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она более четырех месяцев ожидала депортации.