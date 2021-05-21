Pfizer поставит бедным странам 2 млрд доз вакцины от коронавируса

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Pfizer поставит бедным странам бесплатно и по сниженной цене странам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Об этом объявил в ходе Глобального саммита по здравоохранению в пятницу председатель правления и главный управляющий Альберт Бурла.

Он уточнил, что 1 млрд доз будет распределен до конца этого года. "Равномерное распределение всегда было нашей путеводной звездой, мы считаем, что должны сделать нашу вакцину, разработанную с нашим партнером BioNTech, доступной. Поэтому мы распределим 2 млрд доз в ближайшие 18 месяцев между бедными странами и странами с низким доходом", - сказал он.

Следом выступили главы двух других фармацевтических концернов Moderna и Jenssen (Johnson & Johnson), занимающихся производством вакцин от коронавируса. Они также рассказали о своих разработках и усилиях для обеспечения прививками населения небогатых стран. В частности, Moderna также готова распределить до 1 млрд доз своей вакцины.

Выступая на видеоконференции, Билл Гейтс, основатель благотворительного фонда своего имени, отметил, что на настоящий момент 80% из первого млрд доступных доз были распределены между людьми из богатых стран. Тогда как в бедные страны попали едва чуть более 1%.

"Мы должны обеспечить равноправное распределение, и я рад, что страны Группы двадцати и Группы семи берут на себя политическую ответственность в этом вопросе", - сказал Гейтс. Он предупредил, что некоторые страны продолжают испытывать пики заражений, и пока это будет продолжаться, "многие люди продолжат умирать".