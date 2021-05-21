Привитые "Спутником V" россияне не смогут с июня посещать Испанию до его одобрения ВОЗ

МАДРИД, 21 мая. /ТАСС/. Туристы из России, привитые от нового коронавируса вакциной "Спутник V", не смогут посещать Испанию с 7 июня, если препарат не будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в министерстве промышленности, торговли и туризма пиренейского королевства.

Председатель правительства Испании Педро Санчес ранее объявил, что иностранные туристы, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены EMA или ВОЗ, смогут посещать Испанию с 7 июня. "Вакцина "Спутник V" пока не включена в список препаратов, [рекомендованных] для экстренного применения ВОЗ, поэтому российские туристы, привитые этой вакциной, пока не смогут приехать [7 июня]", - отметили в испанском ведомстве. EMA также еще не одобрила "Спутник V". Схожая ситуация складывается и с другими российскими препаратами от COVID-19.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 60 странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

3 мая помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао отметил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут провести оценку вакцины "Спутник V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, в конце июня или июле. ВОЗ пока еще не одобрила ни одну российскую вакцину.