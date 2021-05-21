Участники конкурса "Лидеры России" прошлых лет сразятся в битве сезонов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Финалисты и полуфиналисты проекта "Лидеры России" примут участие в битве сезонов, которая пройдет в рамках конкурса в этом сезоне. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В этом году мы запускаем для полуфиналистов и финалистов прошлых лет битву сезонов. Целей у нее несколько: сплотить конкурсантов и дать им возможность еще раз проявить и оценить себя", - сказал Комиссаров.

По его словам, регистрация на битву откроется 25 мая, после чего участники должны будут заполнить анкету и загрузить видеоинтервью о своих достижениях после конкурса. "Затем голосование и экспертная оценка определят 198 человек - 150 финалистов и 48 полуфиналистов, которые попадут в очный этап битвы", - уточнил Комиссаров.

Он добавил, что в ходе состязания конкурсантам предстоит принять участие в проблемно-аналитической деловой игре и решить кейсы наставников. "По итогам будут определены как победители в индивидуальном зачете, так и сезон-победитель по совокупности оценок всех участников сезона", - резюмировал Комиссаров.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.