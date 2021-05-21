Цискаридзе назвал неправильным снисходительный подход к выставлению оценок в образовании

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе назвал неправильным снисходительный подход при выставлении оценок в системе российского образования.

"Качество образования меня волнует только в одном. В той системе, в которой я рос, в советской, можно было поставить "два" и выгнать сразу. И этого все боялись. Нынешние законы, к сожалению, заставляют нас два раза принимать пересдачу. Это все неправильно, это не имеет отношения к профессии и вообще к любым предметам остальным тоже. "Два", и все, и не надо переводить в следующий класс. Никакой снисходительности", - сказал Цискаридзе в пятницу на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве.

Он также подверг острой критике формат онлайн-образования, назвав его катастрофой.

"Катастрофа вообще образование онлайн. И я противник этого с первой секунды. Не только балет, а литературу как? Другое дело, что повышать квалификацию онлайн можно, но если у вас есть уже квалификация. А учиться чему-нибудь онлайн, я считаю, нельзя. Ничего не заменит личного общения с преподавателем", - добавил ректор академии.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.