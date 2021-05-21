В МЧС напомнили о правилах поведения на пляжах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Основные правила пользования пляжами предусматривают запрет на купание за пределами отведенной акватории, порчу имущества, а также пребывание на пляже с животными. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

"В первую очередь, правило известное всем с детства - не заплывай за буйки, то есть купаться можно только в специально оборудованной акватории, отведенной для этого. Не допускать порчи имущества, не использовать лежаки для плавания, выбрасывать на пляже и в зоне купания мусор", - сказал он.

Печенин добавил, что купание в связи с наступлением неблагоприятных погодных факторов может быть ограничено или запрещено.

"Соответственно, если купание ограничивается, то на пляже устанавливается желтый флаг, который свидетельствует о том, что не рекомендуется купаться людям, имеющим отклонения по здоровью, хронические заболевания, а также детям. А если на пляже устанавливается красный флаг, то он свидетельствует о том, что в воду заходить нельзя", - добавил он.

Кроме того, представитель МЧС подчеркнул, что нельзя висеть на буйках, а также прыгать с них. Также в новых правилах пользования пляжей установлен запрет на посещение пляжа с животными.