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Программу "Сельский тренер" в Башкирии расширят для крупных населенных пунктов

Теперь программа будет действовать и для населенных пунктов с числом жителей до 100 тыс.

УФА, 21 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился расширить программу "Сельский тренер", по которой предусмотрены 100 грантов на сумму 600 тыс. рублей каждый, для населенных пунктов с числом жителей до 100 тыс. Ранее ограничение по населению составляло до 50 тыс. жителей, сообщил глава региона на заседании совета по вопросам развития физической культуры и спорта в пятницу.

"Министерство спорта обратилось ко мне с предложением расширить сферу применения программы [Сельский тренер] для населенных пунктов населением до 100 тыс. человек, я такое решение принял и подписал. Поручаю правительству республики совместно с финансово-экономическим блоком посмотреть возможность увеличения суммы, направляемой на поддержку сельских тренеров", - сообщил Хабиров.

По его словам, мера, введенная с 2020 года, оказалась крайне востребованной, тренеры могут приобрести жилье, земельный участок, построить дом, а также использовать выплату для оплаты профильного обучения.

Ежегодное финансирование программы "Сельский тренер" составляет 60 млн рублей, по 600 тыс. получают 100 тренеров, которые должны отработать в сельской местности не менее пяти лет.

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РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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