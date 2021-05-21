Во Франции ввели "культурный абонемент" для 18-летних граждан

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране "культурного абонемента" на сумму €300 для всех 18-летних граждан, которые могут использовать его в течение двух лет. Об этом он заявил в пятницу в своем аккаунте в TikTok.

"Мы создали "культурный абонемент" (Pass Culture) в размере €300 для 18-летних граждан, который можно использовать на свое усмотрение", - сказал Макарон.

Его можно будет реализовать с 21 мая на покупку различных билетов (кино, концерты, шоу, музеи), культурные товары (книги, диски, инструменты), курсы по художественным дисциплинам, оборудование для изобразительного искусства или цифровые услуги (видеоигры, онлайн-музыку, электронные книги). Ограничения действуют лишь на некоторые зарубежные платформы. Для получения абонемента необходимо зарегистрироваться в специальном мобильном приложении.

19 мая во Франции уже был введен "спортивный абонемент" в размере €50 для семей со скромным достатком, которые могут потратить эту сумму для записи в спортивный клуб.

Предвыборное обещание Эммануэля Макрона о введении "культурного абонемента" стоимостью €500 тестировалось в течение двух лет в 14 департаментах страны. С января 2022 года сумма в €200 будет по частям выдаваться всем школьникам. Абонемент призван усилить политику художественного образования, разрабатываемую с 2017 года, и помочь возрождению сферы культуры.