Региональный этап форума "Территория смыслов" впервые провели в Тульской области

ТУЛА, 21 мая. /ТАСС/. Более 200 студентов, молодых специалистов и представителей различных общественных объединений приняли участие в региональном этапе всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который впервые провели в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Алексей Дюмин посетил региональный этап всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который проходит на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока" в Алексине. В нем принимают участие более 200 жителей различных муниципалитетов региона в возрасте от 18 до 35 лет. Это студенты, представители детских и молодежных общественных объединений, молодые специалисты", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что региональный этап форума проводится в Тульской области впервые, он открылся 17 мая. В пятницу, в завершающий день, состоялись презентация и отбор проектов молодежных команд, которые претендуют на получение финансовой поддержки для их реализации.

Победителями признаны три проекта. Молодежная информационная экосистема "Инфомол" подразумевает сбор и систематизацию новостных событий, программ поддержки молодежи. В рамках проекта "Маркет временных вакансий" планируется создание телеграм-канала для аккумуляции данных о работодателях, которые могут представить рабочие места для школьников и студентов. По проекту InterVol предложено через единую платформу популяризировать волонтерскую деятельность среди иностранных студентов, обмениваться лучшими практиками.

Губернатор поручил министерству молодежной политики региона оказать поддержку в реализации проектов-победителей. "Если есть цель, то, несмотря на все трудности, к ней обязательно нужно идти и добиваться своего. Я уверен, что у вас все получится. И вы грамотно распорядитесь своими идеями на общее благо", - отметил Дюмин.

О форуме

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Спикерами традиционно становятся политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников формируется по принципу междисциплинарности - в рамках одной смены участники знакомятся и работают с ребятами смежных профессиональных направленностей.