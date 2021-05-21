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Пандемия COVID-19

Родителям в НАО разрешили посетить последние звонки в школах, которые пройдут на улице

Всего в регионе 550 учеников закончили девятый класс и 237 - одиннадцатый

ТАСС, 21 мая. Родителям выпускников в Ненецком автономном округе (НАО) разрешили посещать последние звонки в школах, если мероприятие проводится на улице, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации региона.

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"Последние звонки в школах и вручение аттестатов пройдут на территориях школ, во дворах, с участием родителей", - сказали в пресс-службе.

В самом малонаселенном регионе страны 550 школьников закончили девятый класс и 237 - одиннадцатый. В разных населенных пунктах последние звонки запланированы на разные дни до 31 мая. Например, для выпускников школ Нарьян-Мара, а также школ Нижней Пеши, Тельвиски, Амдермы, Каратайки и Нельмина Носа последний звонок прозвенит 29 мая, в школах Индиги, Хорей-Вера и Усть-Кары - 31 мая.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
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