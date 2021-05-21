{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минздраве отнесли онкологов и радиологов к дефицитным в России специальностям

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай отметил, что развитие новых технологий будет способствовать появлению новых специальностей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Врачи-онкологи и радиологи относятся к так называем дефицитным специальностям системы здравоохранения России, однако Минздрав предпринимает все усилия для того, чтобы обеспечить страну такими кадрами. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Специальности, которые принято называть дефицитными, по ним регулярно увеличивается прием <...>, но, как правило, таких докторов меньше, например, к таким специальностям часто относятся радиология, онкология, и министерство предпринимает отдельные шаги, отдельные меры для того, чтобы обеспечить такими квалифицированными кадрами", - сказал он в рамках просветительского марафона "Новое Знание" в Москве.

Салагай отметил, что развитие новых технологий будет способствовать появлению новых специальностей. "Какими будут специальности XXI века, нам еще предстоит ответить", - заключил он.

Теги
Россия
В Думу внесли законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за незаконное ношение оружия
Как отмечают авторы документа, речь идет в том числе о незаконном обороте легкой пневматики и ношении гражданами холодного оружия в целях самообороны
Читать полностью