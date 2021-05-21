В Минздраве отнесли онкологов и радиологов к дефицитным в России специальностям

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Врачи-онкологи и радиологи относятся к так называем дефицитным специальностям системы здравоохранения России, однако Минздрав предпринимает все усилия для того, чтобы обеспечить страну такими кадрами. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Специальности, которые принято называть дефицитными, по ним регулярно увеличивается прием <...>, но, как правило, таких докторов меньше, например, к таким специальностям часто относятся радиология, онкология, и министерство предпринимает отдельные шаги, отдельные меры для того, чтобы обеспечить такими квалифицированными кадрами", - сказал он в рамках просветительского марафона "Новое Знание" в Москве.

Салагай отметил, что развитие новых технологий будет способствовать появлению новых специальностей. "Какими будут специальности XXI века, нам еще предстоит ответить", - заключил он.