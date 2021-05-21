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В Минздраве заявили, что человек самостоятельно принимает решение о вакцинации

При этом нужно мотивировать население и убеждать в том, что вакцинация очень важна, отметил заместитель министр здравоохранения РФ Олег Салагай
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Каждый гражданин сам принимает решение относительного того, прививаться ему или нет, в том числе против коронавируса, поэтому очень важно мотивировать население и убеждать в том, что вакцинация очень важна. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министр здравоохранения РФ Олег Салагай.

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"Вакцинация - это то, в отношении чего сам человек принимает решение. Нам очень важно убедить человека, мотивировать его, достучаться до его сердца, убедив, что вакцина очень важна не только с точки зрения защиты своего здоровья, но и с точки зрения защиты здоровья своих близких", - сказал он в рамках просветительского марафона "Новое Знание" в Москве.

Салагай добавил, что Минздрав ведет активную работу по вопросам вакцинации, в частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко каждую неделю проводит совещание с регионами.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида двумя компонентами препарата. При этом первую прививку сделали 14 млн человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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