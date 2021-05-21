Работу Центрального детского магазина приостановили на семь суток

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приостановил на семь суток работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке из-за нарушений правил профилактики коронавируса, допущенных владельцем магазина компанией "Лубянка девелопмент". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"АО "Лубянка девелопмент" признано виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области санитарного благополучия населения в период эпидемии) с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток", - сказали в суде.

Протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ был составлен "Роскомнадзором" в отношении владельца ЦДМ 18 мая. Отчет исчисляется со дня составления протокола об административном правонарушении.

С точки зрения сотрудников ведомства, в ЦДМ не был обеспечен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, посетители находились без масок и перчаток, в местах общего пользования отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, на уборщиков и сотрудников технических служб не были представлены результаты лабораторных исследований методом тестирования ПЦР на новую коронавирусную инфекцию.

Поводом для проверки ЦДМ Роскомнадзором стала встреча актеров с поклонниками фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" в минувшее воскресенье. На мероприятие пришло более 5 тыс. человек, из-за чего вызвали полицейских, которые прервали встречу.