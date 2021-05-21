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Пандемия COVID-19

Фальков заявил, что нельзя говорить об ухудшении подготовки студентов во время пандемии

По словам главы Минобрнауки, ведомство анализирует ситуацию с качеством подготовки студентов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Говорить об ухудшении подготовки студентов российских вузов, которые обучались во время пандемии, неправильно. Все зависит от самого обучающегося, образовательной программы и вуза, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

"Понятно, что это другие люди, потому что все мы оказались в ковидных условиях. Но сказать, что те, кто учился в условиях ковида, заведомо хуже подготовлены, чем те, кто учился до этого, нельзя, это неправильно", - заявил Фальков.

По его словам, министерство сегодня анализирует ситуацию с качеством подготовки студентов. "Все зависит от студента, от университета, от программы, это всегда индивидуально", - отметил Фальков.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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