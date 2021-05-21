Художника Таира Салахова похоронят на Аллее почетного захоронения в Баку

БАКУ, 21 мая. /ТАСС/. Народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов будет похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Министерстве культуры Азербайджана.

"Тело всемирно известного художника Таира Салахова будет доставлено в Баку, он будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения", - отметили в пресс-службе министерства. Дата похорон пока неизвестна.

Там похоронены многие выдающиеся личности, известные политики, деятели культуры и искусств Азербайджана, в частности, певец и композитор Муслим Магомаев.

Утром в пятницу стало известно, что Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог - умер в Германии на 93-м году жизни. Его кисти принадлежат портреты композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, поэта Расула Рзы. Художник также создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии" и др.), пейзажах Апшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве. Является одним из основоположников так называемого сурового стиля в реалистической живописи XX-XXI вв.