Мемориальный комплекс защитникам Южной Осетии открыли в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 21 мая. /ТАСС/. Мемориальный комплекс защитникам Южной Осетии, павшим в ходе грузинской агрессии начиная с 1989 года и заканчивая боевыми действиями в августе 2008 года, открыли в пятницу в центре Цхинвала. В церемонии приняли участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Сегодня у нас есть место куда можно прийти и поклониться все тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Республики Южная Осетия. Поклониться героическому подвигу русского и осетинского солдата, российской армии и ополченцам Южной Осетии. Нам есть что помнить и кого почитать", - сказал югоосетинский лидер.

Мемориальный комплекс построен рядом с Национальным музеем, на улице Махарбека Туганова в центральной части Цхинвала. Памятник отлит из бронзы. Он представляет собой конструкцию высотой 6 м и шириной 18 м. На барельефе изображена военная баталия, а по центру возвышаются отлитые фигуры двух бойцов, олицетворяющих воинскую доблесть российского солдата и осетинского ополченца. В ходе мероприятия к монументу возложили Гирлянду Славы и провели церемонию освящения.

Территория комплекса разбита на парковую и мемориальную зоны. Дорожка от центрального входа, ведущая к памятнику, выложена из гранита, по всему периметру установлены лавочки и фонарные столбы, обустроены зеленые зоны. Общая площадь комплекса составляет около 7,2 тыс. кв. м. В Минстрое Южной Осетии ранее сообщали ТАСС, что мемориальный комплекс построен в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2018-2019 годы, на него было заложено около 64 млн рублей. Объект должны были сдать еще в конце 2019 года, однако в ходе строительства были внесены изменения в художественную композицию, и сроки сдачи были перенесены на более поздний срок.

"Мы открываем мемориальный комплекс в честь сильных духом людей и настоящих героев нашего времени - защитников Южной Осетии. Они прекратили кровопролитие, обеспечили безопасность, суверенитет, стабильность и, не побоюсь этого слова, будущее страны", - сказал, в свою очередь, Сергей Назаров.

Он отметил, что памятник станет не только символом стойкости, возрождения югоосетинского народа, но и готовностью протянуть руку помощи попавшим в беду друзьям. "Российский солдат первым откликнулся на беду и пришел на помощь. Они также гибли здесь, следуя своим нравственным ориентиром. Руководство Южной Осетии в лице президента приняло очень важное решение для будущих поколений. Решение увековечить память в бронзе. Это своеобразная дань прошлому, без которого невозможно построить будущее. Потомки должны знать. Поэтому и российская сторона безоговорочно поддержала возведение символа жизни", - подчеркнул политик.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдиа за выход из СССР привели к резкому обострению отношений между грузинами и абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.