Коков заявил, что память истории позволила сохранить культуру и традиции адыгского народа

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. Память истории позволила сохранить самобытную культуру и традиции адыгского народа, считает глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков. В День памяти адыгов - жертв Кавказской войны (1817-1864), который в республике ежегодно отмечается 21 мая, он разместил на своем сайте обращение к жителям КБР.

"Обращаясь к трагическим страницам прошлого, мы с чувством признательности осознаем всю мудрость наших предков, которые в сложный момент, памятуя о богатой многовековой истории единства с Россией, сохранили верность этому судьбоносному выбору, самобытную культуру адыгского народа, родной язык и богатые традиции, подарили последующим его поколениям возможность жить, созидать и развиваться на своей исторической родине в сплоченной, крепкой семье народов нашей страны. Убежден, эти вековые традиции единства и согласия, как и прежде, будут прочной основой силы и могущества нашего Отечества, гарантией поступательного развития и процветания родной Кабардино-Балкарии", - говорится в обращении.

По мнению Кокова, эта дата является символом одного из самых драматичных периодов в летописи адыгского этноса. "Страшная трагедия, ставшая результатом геополитического противостояния сильнейших государств того времени, привела к огромным потерям. В этот майский день мы склоняем головы перед памятью жертв жестокой войны, разделяем боль утрат, горечь тягот и лишений адыгов, вынужденно оказавшихся на чужбине", - добавил Коков.

В Нальчике 21 мая состоялся траурный митинг, на котором председатель духовного управления мусульман КБР Хазретали Дзасежев совершил поминальный обряд, затем была объявлена минута молчания. Представители органов власти республики, общественности возложили цветы к памятнику "Древо жизни".

"Сегодня адыгский мир в трауре и нас поддерживает весь мир, ибо человеческая жизнь - это самое большое богатство на земле, и никто не имеет право лишать человека жизни. Жизнь продолжается, адыги, где бы они не жили, вместе с теми народами, где они живут, делают мир еще краше и интереснее. Адыги всегда были созидателями такими и остаются", - сказал на митинге министр культуры КБР Мухадин Кумахов.

Как сообщил ТАСС президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков, жертв Кавказской войны 21 мая вспоминают во всех городах и района региона. "Мы, понимая ограничения в связи с пандемией, не собираем большое количество народа, мы благодарны людям за понимание. Сегодня в Кабардинском госдрамтеатре покажут видео версию спектакля "Громовый гул", в Краеведческом музее КБР проходит выставка, посвященная многим направлениям культуры и развития народа. Состоялась международная конференция "Адыги (черкесы): прошлое, настоящее и будущее", в которой в онлайн-формате приняли участие адыги из многих уголков мира (Турции, Иордании, Сирии, Израиля)", - рассказал Сохроков. Он добавил, что в Нальчике присутствует делегация европейской части ассоциации - представители Германии.

Адыги (черкесы) - общее название народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии, Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ, по переписи 2010 года, составила 718 тыс. 727 человек. В 1992 году Верховным Советом КБАССР был учрежден День памяти адыгов - жертв Кавказской войны, он был объявлен в регионе нерабочим.