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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Как отметил замглавы ведомства Сергей Глаголев, "ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России должна быть добровольной, заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

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"Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом", - сказал он на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4".

Глаголев отметил, что сегодня россиянам доступна вакцинация в самые короткие сроки. "Россия готова к максимально широкому сотрудничеству в области распространения вакцин, обеспечения приверженности к иммунизации и скорейшей победе над COVID-19", - добавил он.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать общеобязательный характер.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида двумя компонентами препарата. При этом первую прививку сделали 14 млн человек.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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