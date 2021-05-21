Голикова призвала ради борьбы с пандемией отказаться от санкций

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Для борьбы с пандемией коронавируса необходимо ввести зеленые коридоры для поставки товаров первой необходимости и отказаться от санкций. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.

"Исходим из необходимости практической реализации призыва "Группы двадцати" по охвату населения Земли широкой иммунизацией в качестве глобального общественного достояния. Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин", - сказала она.

Наращивание потенциала глобального здравоохранения

Россия нацелена на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли ВОЗ, заявила Голикова.

"Нацелены на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения при координирующей роли ВОЗ. Будем способствовать полноценной реализации Международных медико-санитарных правил, достижению всеобщего доступа к услугам здравоохранения", - сказала она.

Россия считает необходимым ускорить в ВОЗ процедуру переквалификации новых вакцин, заявила вице-премьер РФ.

"Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту - COVAX. Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле указанного механизма", - сказала она.