Власти НАО заявили, что вода в Печоре после утечки нефти на Ошском месторождении чистая

ТАСС, 21 мая. Вода в реке Печоре на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО) остается чистой после утечки нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Вода в Печоре на границе с Коми чистая. Согласно протоколу измерений специализированной лаборатории Центра природопользования и охраны окружающей среды, вода в реке в 10 раз чище показателя предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, которая используется для питья и бытовых нужд. Он равен 0,3 мг/куб. дм, а результаты анализа проб от 20 мая показали 0,02-0,03 мг/кубических дм", - говорится в сообщении.

Регулярное наблюдение за состоянием воды в Печоре организовано по поручению губернатора НАО Юрия Бездудного в связи с утечкой нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении.

Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы, в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК РФ). Площадь загрязненных земель - порядка 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в реку Колву.