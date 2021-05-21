В Думу внесли законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за незаконное ношение оружия

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том числе холодного и легкой пневматики, могут грозить штрафами до полумиллиона рублей, если такое деяние не подпадает под действие УК РФ. Такое положение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Статья 20.10 КоАП РФ излагается в новой редакции под расширенным наименованием "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". "Указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния", - говорится в пояснительной записке. Авторы отмечают, что речь идет в том числе о незаконном обороте легкой пневматики и ношении гражданами холодного оружия в целях самообороны.

Предлагаемая ответственность для граждан - штраф в размере 5-10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток. Должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет с возможной конфискацией предмета нарушения. Для юрлиц предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия.

Авторы отмечают, что сейчас КоАП РФ не предусматривает ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж. Кроме того, добавляют они, законом "Об оружии" установлен запрет на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны, "вместе с тем ответственность за ношение не установлена". Также сейчас запрещен оборот метательного броскового оружия в качестве гражданского и служебного оружия.

"Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов", - указано в пояснительной записке. В нынешней редакции в этой статье прописаны лишь санкции за незаконный оборот пневматики. При этом законопроектом предлагается освободить от ответственности по этой статье добровольно сдавших оружие, его части и патроны к нему.

"Под незаконными изготовлением, приобретением, продажей, передачей, хранением, транспортированием, перевозкой, ношением или использованием оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию в соответствии с настоящей статьей понимаются такие действия, совершение которых законодательством РФ не предусмотрено либо запрещено", - говорится в сопроводительных материалах. Также это действия, совершенные в отсутствие необходимого спецразрешения (лицензии), либо если срок действия лицензии истек, а виновный об этом знал.