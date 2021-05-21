Около 1,3 млн штрафов выписали за нарушение ковидных ограничений в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 1,3 млн штрафов выписали юридическим и физическим лицам за нарушение ковидных ограничений в Москве за 14 месяцев. Об этом сообщается в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина в пятницу на форуме "Марафон "Новое знание".

"Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения <...> 1,3 млн штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 - апрель 2021 года" - говорится в презентации.

Там уточняется, что санитарно-эпидемический контроль в Москве включает в себя мобильное приложение "Социальный мониторинг", систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которая позволяет выявлять нарушения обязательного домашнего режима для заболевших коронавирусом, чек-ин регистрация номеров телефона при посещении городских объектов, сервис mos.ru для направления информации о переводе сотрудников на удаленную работу, систему фото и видеофиксации нарушений ПДД, сервис mos.ru для обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции, систему цифровых пропусков с привязкой номеров транспортных карт и регистрационных знаков автомобилей, патрулирование транспортных объектов и общественных мест.