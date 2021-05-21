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В Азовском море начали бурить скважины для оценки запасов пресной воды

По словам вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанова, наличие воды в месте бурения подтверждено, а предварительные данные о ее качестве могут быть получены уже к 1 июля
© Dmetsov Alexey/Shutterstock/FOTODOM

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

"На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что наличие воды подтверждено. Предварительные результаты о ее качестве могут быть получены к 1 июля.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации Кабанова, разведку Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас осуществляет одна из ведущих компаний РФ.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

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