В Азовском море начали бурить скважины для оценки запасов пресной воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

"На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что наличие воды подтверждено. Предварительные результаты о ее качестве могут быть получены к 1 июля.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации Кабанова, разведку Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас осуществляет одна из ведущих компаний РФ.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.