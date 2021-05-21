Стелу "Город трудовой доблести" планируют установить в центре Пензы до сентября

ПЕНЗА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Пензы планируют установить стелу "Город трудовой доблести" в центре города. Работы будут завершены до сентября 2021 года, сообщил в пятницу мэр Пензы Андрей Лузгин.

Президент Владимир Путин 20 мая подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм звания удостоились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

"В настоящее время приступили к разработке визуального образа монумента. Памятник будет расположен в центре города. Его планируют установить до сентября этого года", - цитирует Лузгина пресс-служба мэрии.

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, за присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести" проголосовали около 60 тыс. пензенцев. "Проголосовал практически каждый десятый житель города", - добавил Мельниченко.

В годы войны из Пензенской области на фронт ушли более 300 тыс. человек, из них свыше 190 тыс. погибли. В 1941-1942 годы в регион было эвакуировано около 50 предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Около 13,5 тыс. пензенцев были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". За вклад регион в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.