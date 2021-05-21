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Госстандарта по соотношению очного и дистанционного формата обучения не будет

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что для этого нет никаких оснований

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Государственного стандарта по соотношению очного и дистанционного формата обучения не будет. Об этом в пятницу сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

"И не будет государственного стандарта, который бы говорил: "Вы знаете, дорогие друзья, мы пережили ковид. Мы как министерство рекомендуем вам 90 на 10 или 80 на 20". Для этого нет никаких оснований. Это вкусовщина и субъективизм", - сказал он, отвечая на вопрос, какое количество вузов необходимо оставить на дистанционном обучении.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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