В ВОЗ заявили, что около 90% примененной вакцины от коронавируса приходится на страны G20

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Почти 90% использованной вакцины от COVID-19 в мире приходится на "Группу двадцати" (G20). Об этом заявил в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший богатые страны поделиться препаратами с другими государствами.

"Около 90% вакцины, использованной в мире, пришлось на страны G20", - отметил он. Глава ВОЗ призывал G20 "в срочном порядке полностью профинансировать" международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам и средствам диагностики от коронавируса ACT-Accelerator, а также "быстрее поделиться большим числом доз" через механизм COVAX.

По словам Гебрейесуса, быстрая разработка вакцин от коронавируса в мире стала "триумфом науки", однако "неравное их распределение - это провал для человечества". Гендиректор позитивно оценил прозвучавшие на форуме обещания государств увеличить производство вакцин путем предоставления технологий и ноу-хау, а также приостановки действия прав интеллектуальной собственности на препараты.

"У G20 есть средства для вакцинации мира, и мир больше не может ждать", - констатировал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что нынешняя пандемия "не будет последней" и невозможно "предотвратить их все". Гендиректор вместе с тем выразил уверенность, что человечеству удастся построить "более здоровое, более безопасное и более справедливое будущее".

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, являющемуся одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.